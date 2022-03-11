Оккупанты обстреляли людей, которые ждали эвакуацию из Бучи 11 марта, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела оккупантами (Фото:Офис генпрокурора / Telegram)

Российские оккупанты обстреляли из стрелкового оружия мирных жителей, которые ожидали эвакуацию из города Буча. Ранен один человек.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Ночью 11 марта российские войска также совершили обстрел пгт. Барышевка Броварского района Киевской области крылатыми ракетами. В результате этого ранения получили шесть человек, в том числе, один журналист. Повреждены жилые дома, частично разрушены объекты инфраструктуры.

Накануне в результате очередной артиллерийской атаки в Буче разрушены жилые дома, осколочные ранения получил местный житель. В Ирпене в результате боевых действий взорвался дом, погиб мужчина.

Органы прокуратуры Киевской области начали уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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