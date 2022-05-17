Российская армия использует гражданский аэропорт Белгорода в военных целях — Схемы 17 мая, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Аэропорт Белгород, 14 мая (Фото:Схемы)

Армия РФ использует международный аэропорт города Белгород, ранее обслуживавший только гражданские рейсы, в военных целях, сообщают Схемы со ссылкой на спутниковые снимки.

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Planet Labs зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта восемь вертолетов и несколько автомобилей.

По просьбе журналистов военный эксперт Юрий Збанацкий проанализировал спутниковый снимок и идентифицировал модификацию вертолетов, как Ми-8. Это многоцелевые модели советской разработки, которые могут использоваться как для военно-транспортных задач, так и боевых.

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Восемь военных вертолетов, авто и палатки на территории аэропорта Белгород / Фото: Схемы

Рядом со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки. По словам эксперта, в них может находиться личный состав или храниться боевые комплекты или топливо.

В восточной части аэропорта на спутниковых снимках можно увидеть следы от проезда автомобильной техники. Эксперт объясняет, что так ездить, вероятнее всего, могут именно военные — для оперативности. Часть территории поблизости — раскопана.

Следы от проезда автомобильной техники в восточной части аэропорта Белгород / Фото: Схемы

Российские военные могут использовать гражданский аэропорт для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов.

«В РФ достаточно военных аэродромов вблизи границы, поэтому особой необходимости перебрасывать боевые самолеты и вертолеты именно в гражданские аэропорты, пожалуй, нет. Но в целом россияне могут их (гражданские аэропорты — ред.) использовать в военных целях, в частности, осуществлять прием транспортных самолетов и вертолетов для подвоза военных грузов и личного состава, срочной медицинской эвакуации раненых», — рассказал Збанацкий.

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