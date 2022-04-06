Россия отступила от Киева, чтобы продолжить битву на востоке и юге — Зеленский

6 апреля, 20:30
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Российская Федерация отступила от Киевской области, поскольку не смогла бороться с украинской армией. Однако, страна-оккупант планирует сосредоточить войну на востоке и юге.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

В интервью турецкому телеканалу Habertürk он подчеркнул, что российские оккупанты планируют сражаться за Донбасс.

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«Они отошли потому что у нас мощная армия, или они отошли потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе. Первое — они не выдержали, не смогли давить на нас больше. А второе, они действительно рассчитывают сражаться за Донбасс, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге», — заявил президента.

6 апреля в Генштабе заявили, что на донецком направлении российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение собственных подразделений.

Редактор: Евгений Василенко

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