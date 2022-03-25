Российские войска больше не контролируют Херсон — Пентагон 25 марта, 20:11 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Херсонский городской совет)

Российские оккупанты больше не имеют полного контроля над Херсоном, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона.

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Слова чиновника приводит The New York Times.

По его информации, украинские военнослужащие в настоящее время ведут ожесточенные бои в Херсоне и отбрасывают там российских захватчиков.

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В издании обращают внимание на то, что это противоречит заявлению, опубликованному в пятницу начальником Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России генерал-майором Сергеем Рудским, который заявил, что Херсонская область находится «под полным контролем».

По словам представителя Пентагона, потеря Херсона также поставит под угрозу российские войска, которые ведут бои в соседнем Николаеве.