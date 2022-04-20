«До 9 мая они сдохнут». Арестович озвучил возможный сценарий войны в Украине 20 апреля, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Военная техника российских оккупантов в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупационные войска могут прекратить активное наступление до 9 мая, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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В эфире 24 канала он заявил, что после этого начнется позиционная война, в ходе которой оккупантов будут постепенно уничтожать.

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«Сценарий вполне может быть такой: до 9 мая они (оккупанты — ред.) сдохнут, не смогут активно наступать, а может это будет и раньше. А дальше позиционная война и где-то до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле», — рассказал он.

По словам Арестовича, при таком сценарии руководство РФ станет «шелковым» и пойдет на переговоры. Он не исключает, что оккупанты согласятся уйти по меньшей мере на позиции, которые были до 23 февраля. Однако, главное условие для этого — предоставление Украине достаточного количества оружия, прежде всего дальнобойной артиллерии.

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«Если этого не будет — это будет позиционная „суета“, очень длинная и сложная для обеих сторон», — пояснил он.

По данным СБУ, часть населения России считает, что 9 мая в Украине будет якобы «парад победы» России над Украиной. Однако в эти сказки не верят даже сами оккупанты, которые находятся на территории нашей страны.

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