Оккупантам не удастся наступление на Донбассе — Арестович 4 апреля, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты проводят перегруппировку войск для того, чтобы усилить наступление на Донбассе и в Харьковской области.



Война России против Украины — главные события 4 апреля

Арестович заявил, что существует уверенность в том, что оккупантов ждет неудача.

«На остальных участках фронта противник остановлен, а если смотреть на Киевскую, Сумскую и почти всю Черниговскую области — их противник оставил. Враг будет стараться окружить наши войска в зоне ООС и добить Мариуполь, но мы все уверены, что это ему не удастся», — заявил Арестович.

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Он также рассказал о потерях оккупантов в технике: 647 танков (2,5 танковые дивизии), 1844 боевых бронированных машин, 330 артиллерийских систем, 107 реактивных систем залпового огня, 54 средства ПВО, 147 самолетов (почти 7 авиационных полков), 134 вертолета, 1273 единицы автомобильной техники, 7 кораблей, катеров, 92 единицы беспилотных аппаратов тактического уровня, 25 единиц специальной техники, 4 оперативно-тактических ракеты Искандер или Точка -У.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге. Украинские защитники уже освободили от оккупантов Киевскую и Житомирскую области.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские войска хотят захватить Донбасс и юг Украины. Украинские защитники усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе.

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