Идут уличные бои. Оккупанты не смогли полностью захватить Кременную — Арестович

19 апреля, 00:24
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Украинский военный в зоне ООС (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный в зоне ООС (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что город Кременная Луганской области не был полностью захвачен российскими оккупантами.

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Вечером в понедельник, 18 апреля, он отметил, что в Кременной продолжаются уличные бои.

Арестович также сообщил, что на Донбассе действуют одни из самых опытных и боеспособных подразделений ВСУ. По его мнению, самые сложные артиллерийские бои будут в районе Изюма и Мариуполя.

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Советник главы Офис президента подчеркнул, что в Харьковской и Херсонской областях украинские военные ведут контрнаступление.

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18 апреля власти Луганской области сообщили, что город Кременная был захвачен российскими войсками. Бои длились трое суток. В ходе них Россия применяла большое количество бронетехники.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты утром, 18 апреля, начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Алексей Арестович Война России против Украины

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