Идут уличные бои. Оккупанты не смогли полностью захватить Кременную — Арестович
Украинский военный в зоне ООС (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что город Кременная Луганской области не был полностью захвачен российскими оккупантами.
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Вечером в понедельник, 18 апреля, он отметил, что в Кременной продолжаются уличные бои.
Арестович также сообщил, что на Донбассе действуют одни из самых опытных и боеспособных подразделений ВСУ. По его мнению, самые сложные артиллерийские бои будут в районе Изюма и Мариуполя.
Советник главы Офис президента подчеркнул, что в Харьковской и Херсонской областях украинские военные ведут контрнаступление.
18 апреля власти Луганской области сообщили, что город Кременная был захвачен российскими войсками. Бои длились трое суток. В ходе них Россия применяла большое количество бронетехники.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты утром, 18 апреля, начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
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