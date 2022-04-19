Идут уличные бои. Оккупанты не смогли полностью захватить Кременную — Арестович 19 апреля, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в зоне ООС (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что город Кременная Луганской области не был полностью захвачен российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Вечером в понедельник, 18 апреля, он отметил, что в Кременной продолжаются уличные бои.

Арестович также сообщил, что на Донбассе действуют одни из самых опытных и боеспособных подразделений ВСУ. По его мнению, самые сложные артиллерийские бои будут в районе Изюма и Мариуполя.

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Советник главы Офис президента подчеркнул, что в Харьковской и Херсонской областях украинские военные ведут контрнаступление.

18 апреля власти Луганской области сообщили, что город Кременная был захвачен российскими войсками. Бои длились трое суток. В ходе них Россия применяла большое количество бронетехники.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты утром, 18 апреля, начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.



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