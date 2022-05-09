Арестович допустил повторное наступление на Киев, Сумы и Чернигов 9 мая, 02:50 Цей матеріал також доступний українською Вертолет российских оккупантов, который уничтожили в Киевской области (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут повторно начать наступление по направлению к Киеву, Сумам и Чернигову.

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Арестович подчеркнул, что оккупанты могут успеть перегруппироваться до того, как начнут действовать санкции и в Украину приедет оружие.

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«Пакет военной помощи голосуется в мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение — это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идет. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами», — сообщил Арестович.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию, пытали и жестоко убивали мирных жителей. Правоохранители обнаружили тела 1084 гражданских, до 75% из них были убиты из стрелкового оружия.



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