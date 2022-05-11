«Решили утопить Мариуполь в дерьме». Советник мэра отреагировал на планы оккупантов запустить подачу воды в городе 11 мая, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предупреждает, что анонсированный оккупантами запуск насосной станции приведет к подтоплениям и переполнению канализационной системы.

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Он отметил, что оккупанты анонсировали тестовый запуск городской насосной станции в селе Старый Крым 12 мая. По их словам, вода будет идти самотеком по городу и ее хватит частному сектору и первым этажам многоэтажек.

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«Технически можно запустить насосную, электричество к которой протянули из Никольского района. Однако топография Мариуполя не позволяет такую ​​подачу воды без применения других насосных в середине города. Поэтому водоснабжения как такового не будет», — объяснил он.

Он также добавил, что это приведет не только к подтоплению по участкам прорыва, но переполнению не работающей канализационной системы.

«Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме буквально. Наибольший риск в этом — стремительный рост инфекционных заболеваний и рост смертности. Хотя вполне возможно, что это часть плана оккупантов», — подытожил он.

Андрющенко советует мариупольцам, если у них появится вода, использовать ее исключительно как техническую.

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