«Комбат-тестинг». Резников объяснил, как партнеры Украины используют опыт бойцов ВСУ 8 мая, 04:13 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные со шведско-британским ПТРК NLAW в Киевской области, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Алексей Резников сказал, что иностранные партнеры Украины изучают, как украинские защитники используют их оружие в современной войне.

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«[Одна из] причин принятия решения давать нам современное оружие — их генералы, их аналитики, их генштабы оценили, как ведут боевые действия украинские ВСУ и сектор безопасности и обороны в целом. Как принимаются решения в нашем Генштабе, нашими командующими тех или иных сил или оперативных командований, и каковы последствия с точки зрения побед», — рассказал Резников в эфире всеукраинского марафона.



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Министр объяснил, что сейчас происходит «комбат-тестинг» — партнеры Украины изучают, как их оружие используется в современной войне. Он подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину — это первая за 80 лет война, в которой открыто участвуют регулярные вооруженные силы двух стран.

"…Впервые регулярная армия другой страны вторгается в другую страну, и ей противостоит регулярная армия. Это продолжается с применением всех сил и средств: самолетов, артиллерии, баллистических, крылатых ракет, химического оружия и так далее. Поэтому для наших западных партнеров, я уверен, это тоже интересный момент — как их оружие будет работать тем или иным способом", — сказал глава Минобороны.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина уже перешла в новую фазу, которую раньше невозможно было представить — перевода Вооруженных Сил на оружие и стандарты НАТО.

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