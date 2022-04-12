Восемь человек погибло из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области, среди них ребенок 12 апреля, 00:18 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов заявил, что в результате обстрелов российских оккупантов за последние сутки погибло восемь человек. Среди погибших — ребенок 13 лет.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Также 19 человек получили ранения. Синегубов подчеркнул, что оккупанты обстреливают мирных жителей из-за невозможности одержать победы в боях с украинской армией.

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«Наши ВСУ крепко держат оборонные позиции Харькова и области. Поэтому российский враг от своего бессилия продолжает воевать с мирным населением. В результате дневных атак по городу и области, к сожалению, есть 8 погибших, в том числе ребенок 13 лет. Раненых — 19, среди них двое детей 4 и 9 лет», — заявил Синегубов.

Он напомнил, что российские войска продолжают использовать мины замедленного действия.

«В очередной раз призываем горожан быть крайне осторожными, не подходить к объектам и при обнаружении сразу звонить по телефону 101», — сообщил Синегубов.

Утром 24 февраля российские войска начали широкомасштабное вторжение в Украину. Одним из ключевых направлений ударов оккупантов стал Харьков. Россияне наносят ракетно-бомбовые удары по административным зданиям в центре города, артиллерия противника методично разрушает жилые кварталы спальных районов и убивает харьковчан.

Харьков контролируют украинские военные, продолжается зачистка города от диверсантов и мародеров.

Изюмское направление является самым критическим в Харьковской области. Российские войска пытаются продвинуться в направлении Славянска и Краматорска Донецкой области, чтобы взять в оперативное окружение украинскую группировку на Донбассе.

По информации Генерального штаба ВСУ, россияне перебрасывают под Изюм подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий из Курской и Брянской областей РФ.

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