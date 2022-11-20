Результат кремлевской пропаганды. Три четверти россиян поддерживают войну против Украины — ГУР 20 ноября, 15:55 Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что 75% россиян поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды на протяжении более 10 лет.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Политика Кремля — это не политика всего населения РФ. Хотя, по некоторым оценкам, 75 процентов населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет, — говорит Вадим Скибицкий. — Мы наблюдали такую ситуацию при Советском Союзе, такая же угроза. Кто враг? Запад. Здесь то же самое. Ничего нового», — говорится в сообщении.

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С марта по сегодняшний день отношение россиян к войне в Украине фактически не изменилось, говорится в исследовании центра Carnegie Endowment for International Peace. В России, которая из-за своей агрессии несет серьезные потери, к войне относятся как к еще одной пандемии.

И хотя доля россиян, не поддерживающих агрессию, выросла с 14% в марте до 20% в июне, из-за усиления репрессий и разочарования в эффективности протестов мощных массовых выступлений против власти в России так и не произошло.