Украинские защитники за сутки уничтожили еще 14 воздушных целей оккупантов 8 мая, 01:34 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командування морської піхоти / Facebook)

Украинские защитники за сутки 7 мая уничтожили 14 воздушных целей российских оккупантов, сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Война России против Украины — главные события 7 мая

В Командовании рассказали, что российские оккупанты наносят удары по территории Украины крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс или Ту-160, которые находятся в Каспийском регионе. За сутки противник выпустил по Украине около десяти крылатых ракет, вероятно, типа Х-101. Украинская ПВО уничтожила две из них. Всего за сутки было уничтожено:



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один вертолет ( Ми-28Н);

Ми-28Н); 11 беспилотников ( девять БПЛА Орлан и два БПЛА Форпост);

девять БПЛА Орлан и два БПЛА Форпост); две крылатые ракеты.

«Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на разных направлениях. А настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник несет ощутимые потери, как в „островных силах“, так и в морских судах», — подчеркнули в Командовании Воздушных Сил.

Ранее спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российская авиация уже несколько недель не заходит в зону действия украинской противовоздушной обороны и не входит в столкновение с истребителями.

Остров Змеиный: Работа Байракторов по российским катерам и позициям оккупанта https://www.youtube.com/embed/VOzfJoC_H2E

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