Украинские защитники освободили Макаров — Генштаб
Украинские военные успешно дают отпор агрессору (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на полночь вторника, 22 марта, на 27-й день с начала полномасштабного вторжения России.
По данным Генштаба:
- на Николаевском направлении украинские защитники перешли в контратаку и заставили противника отступить на невыгодные рубежи. Над Макаровом (Киевская область) поднят флаг Украины, оккупантов отбросили;
- противник временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю;
- российские оккупанты утратили наступательный потенциал, продолжают формировать и перемещать резерв с территории россии к границам Украины;
- из-за серьезных потерь, в том числе среди командного звена, в вооруженных силах россии приостановлено плановое увольнение офицеров, прапорщиков и сержантов. Российское военно-политическое руководство ведет агрессивную пропаганду среди белорусских военных, чтобы заставить их присоединиться к полномасштабной войне против Украины;
- на Полесье противник пытался активизировать наступление на нескольких направлениях и понес потери;
- на Северском направлении оккупанты не ведут активного наступления, пытаются ввести в Украину дополнительные подразделения, в частности, батальонную тактическую группу из состава 90-й танковой дивизии;
- подразделения оккупантов обстреливают Чернигов и другие населенные пункты, не оставляют попыток наступления в направлении Броваров, но их попытки заканчиваются провалом из-за больших потерь. Россияне пытаются пополнять запасы и вести разведку;
- на Слобожанском направлении россияне частично блокируют Сумы и обстреливают Харьков;
- на Донецком и Луганском направлении украинские защитники и защитницы отбили 13 атак противника, уничтожили 14 танков, восемь БМП, два МТЛБ, три артиллерийских системы и четыре автомобиля, силы ПВО сбили две воздушных цели. Потери российских оккупантов, предварительно, составили около 300 человек. Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер Раптор и комплекс радиоэлектронной борьбы Леер-3;
- на Южнобугском направлении оккупанты перешли в оборону, пытаются ремонтировать поврежденную бронетехнику и восстановить боеспособность;
- российская авиация продолжает уничтожать объекты инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях и активно использует аэродромы в Беларуси;
- россияне, вероятно, продолжат ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины.
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