Авиаудар по Ровенской телебашне: количество погибших выросло до 21
Спасатели работают на месте ракетного удара по антопольской телевышке (Фото:Ровенская ОГА / Facebook)
Число погибших в результате авиационного удара по телевышке в Ровенской области возросло до 21. Ранее сообщалось о 19 жертвах.
«Можем констатировать окончание аварийно-спасательных работ в антопольской телевышке. Итоги, к сожалению, таковы: 21 погибший, девять пострадавших», — сказал руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Основной задачей он назвал возобновление телесигнала в Ровенской области.
«Здесь есть успехи. Четыре местных телеканала уже присутствуют в вещании Т2. Продолжаем двигаться по восстановлению телесети и дальше», — отметил Коваль.
Россия нанесла авиаудар по Ровенской области 14 марта, в результате чего была повреждена телебашня, которая расположена в селе Антополь примерно в 15 километрах от Ровно.
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