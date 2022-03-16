Авиаудар по Ровенской телебашне: количество погибших выросло до 21

16 марта, 10:06
Цей матеріал також доступний українською
Спасатели работают на месте ракетного удара по антопольской телевышке (Фото:Ровенская ОГА / Facebook)

Спасатели работают на месте ракетного удара по антопольской телевышке (Фото:Ровенская ОГА / Facebook)

Число погибших в результате авиационного удара по телевышке в Ровенской области возросло до 21. Ранее сообщалось о 19 жертвах.

«Можем констатировать окончание аварийно-спасательных работ в антопольской телевышке. Итоги, к сожалению, таковы: 21 погибший, девять пострадавших», — сказал руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Основной задачей он назвал возобновление телесигнала в Ровенской области.

«Здесь есть успехи. Четыре местных телеканала уже присутствуют в вещании Т2. Продолжаем двигаться по восстановлению телесети и дальше», — отметил Коваль.

https://www.facebook.com/RivneODA/videos/464065502121801

Россия нанесла авиаудар по Ровенской области 14 марта, в результате чего была повреждена телебашня, которая расположена в селе Антополь примерно в 15 километрах от Ровно.

Редактор: Евгений Жаровский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ровенская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ