ВСУ сбили самолет и три вертолета России 17 апреля 18 апреля, 01:18 Цей матеріал також доступний українською ВСУ сбили один истребитель типа Су 17 апреля (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки уничтожили пять целей российских оккупантов: самолет, три вертолета и беспилотник.



Война России против Украины — главные события 17 апреля

Как заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в праздник Пасхи оккупанты из РФ продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города, неся горе, смерть и разруху.

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«Прежде всего, эти военные преступления совершаются на частично контролируемых врагом территориях. Речь идет о востоке и юге Украины, где решисты окопались и существенно нарастили свои средства ПВО», — отметил он.

По его словам, воины Вооруженных сил Украины наносят существенные потери оккупантам и на земле, и в воздухе даже на частично контролируемых оккупантами территориях.

За 17 апреля ВСУ сбили: один истребитель типа Су, два вертолета Ми-24 и один Ка-52, а также один БПЛА ОТР Орлан-10.

«Истребители ВС продолжают патрулировать воздушное пространство и осуществлять авиационное прикрытие войск, а ударная авиация — наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск», — резюмируется в заявлении.

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