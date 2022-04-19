США также планируют. В Киеве возобновили работу 16 посольств и консульств 19 апреля, 05:28 Цей матеріал також доступний українською Свою работу, в частности, возобновило представительство ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

По состоянию на понедельник, 18 апреля, 16 дипломатических представительств возобновили свою работу в Киеве.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщил МИД Украины.

«С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину», — заявили в МИД.

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В частности, в столицу вернулись представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США также намерены вернуть работу посольства в Киеве, но не могут пока назвать сроки.

Большинство посольств и консульств прекратили свою работу незадолго до или после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года.

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