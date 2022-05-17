ВСУ за сутки сбили пять российских воздушных целей, включая один самолет
Ударная авиация Украины совершила 10 вылетов 16 мая (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили 16 мая пять воздушных целей России, включая один самолет Су-25.
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Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, также были сбиты три беспилотника Орлан-10 и одну крылатую ракету.
Кроме того, удалось нанести огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группы.
Отмечается, что ударная авиация Украины совершила 10 вылетов 16 мая.
15 мая, ВСУ сбили 11 воздушных целей российских оккупантов.
Днем ранее в небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет.
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