ВСУ за сутки сбили пять российских воздушных целей, включая один самолет 17 мая, 02:29 Цей матеріал також доступний українською Ударная авиация Украины совершила 10 вылетов 16 мая (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили 16 мая пять воздушных целей России, включая один самолет Су-25.



Война России против Украины — главные события 16 мая

Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, также были сбиты три беспилотника Орлан-10 и одну крылатую ракету.

Кроме того, удалось нанести огневое поражение пункту управления вражеской батальонно-тактической группы.

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Отмечается, что ударная авиация Украины совершила 10 вылетов 16 мая.

15 мая, ВСУ сбили 11 воздушных целей российских оккупантов.

Днем ранее в небе над Харьковской областью сбили 201-й российский самолет.



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