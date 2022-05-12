Оккупанты обстреляли Донецкую область, четыре погибших
Военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Российские военные 12 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли четыре мирных жителя.
Война России против Украины — главные события 12 мая
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Военные РФ убили двух гражданских в Новоселовке, одного в Авдеевке и одного в Лимане. Также еще пять человек получили ранения.
Глава ОВА отмечает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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