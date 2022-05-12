Оккупанты обстреляли Донецкую область, четыре погибших

12 мая, 21:14
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Военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские военные 12 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли четыре мирных жителя.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Военные РФ убили двух гражданских в Новоселовке, одного в Авдеевке и одного в Лимане. Также еще пять человек получили ранения.

Видео дня

Глава ОВА отмечает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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