Оккупанты обстреляли Донецкую область, четыре погибших 12 мая, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские военные 12 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли четыре мирных жителя.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Военные РФ убили двух гражданских в Новоселовке, одного в Авдеевке и одного в Лимане. Также еще пять человек получили ранения.

Видео дня

Глава ОВА отмечает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.