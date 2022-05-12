На южном направлении украинские защитники уничтожили 23 оккупантов, две БМП и два танка

12 мая, 04:33
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки, 11 мая, на южном направлении были ликвидированы 23 оккупанта и четыре единицы техники.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Также в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов.

«Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 2️3 рашиста, поражены 2️ танка и 2️ БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов на Херсонщине», — сообщили в командовании.

Видео дня

Отмечается, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах. Атаковать и продвинуться оккупанты не могут.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/721900892335446/
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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