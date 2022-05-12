На южном направлении украинские защитники уничтожили 23 оккупантов, две БМП и два танка 12 мая, 04:33 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщило, что за сутки, 11 мая, на южном направлении были ликвидированы 23 оккупанта и четыре единицы техники.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Также в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов.

«Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 2️3 рашиста, поражены 2️ танка и 2️ БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов на Херсонщине», — сообщили в командовании.

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Отмечается, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах. Атаковать и продвинуться оккупанты не могут.

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