Оккупанты снова обстреляли Северодонецк и Рубежное, есть погибший
Последствия попадания снаряда в дом в Северодонецке, 10 марта (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)
От обстрелов российского агрессора в Северодонецке Луганской области один человек погиб, в Рубежном трое ранены. Об этом в четверг, 10 марта, сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его данным, тело погибшего жителя Северодонецка обнаружено около продуктового магазина на улице Курчатова.
Кроме того, горят квартиры в трех домах, обстрелы мешают тушению. Загорелись торговые палатки на перекрестке Курчатова и Гвардейского проспекта, перебит газопровод.
В Рубежном обнаружены трое раненых. Загорелся Рубежанский картонно-тарный комбинат.
Предыдущие сутки Гайдай называл самыми страшными с начала войны России против Украины.
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