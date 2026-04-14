Как заявил президент Владимир Зеленский, в ночь на 15 апреля может последовать еще один российский удар по Украине (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

В ночь с 14 на 15 апреля, страна-агрессор Россия, по всей вероятности, намеревается нанести очередной ракетно-дронов ый удар по Украине.

Об этом 14 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

«Сегодня Россия нанесла удар по одному из наших крупнейших городов — Днепру. Была атакована АЗС, погибли люди. Мои соболезнования родным. 30 человек пострадали… Сегодня ночью может последовать ещё один российский удар. В небе над Украиной сейчас много беспилотников. Возможно, будут задействованы и ракеты. Поэтому нам нужны поставки для противовоздушной обороны», — заявил глава украинского государства.

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Российские оккупанты во вторник, 14 апреля, осуществили ракетную атаку на город Днепр.

Как заявил глава Днепетровской ОВА (ОГА) Александр Ганжа, в результате российской атаки на Днепр пять человек погибли, 27 — пострадали, а также оказались повреждены АЗС и автомобили. Под ударом также были Никопольщина, Криворожье, в частности, Кривой Рог, и Синельниковский район, сказал чиновник.

Как сообщил городской голова Борис Филатов, в среду, 15 апреля, в Днепре объявлен траур по погибшим в результате российской атаки.