Смогут ли россияне окружить Киев — интервью с главой военной администрации столицы Николаем Жирновым 13 марта, 21:15 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Глава военной администрации Киева Николай Жирнов (Фото:НВ)

Генерал-майор Николай Жирнов рассказал НВ о борьбе с врагом по всем направлениям вокруг столицы и объяснил, при каких условиях российским военным удастся взять Киев в осаду. Спойлер — это сложно.



1 марта президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жирнова, который ранее служил командующим сил поддержки, а в 2014—2015 годах организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных Сил Украины. После назначения Жирнов назвал Киев главной целью оккупантов. Какова динамика отпора российским военным на всех стратегических направлениях вокруг столицы и почему невозможно окружить Киев имеющимися у россиян сейчас силами и средствами — в интервью Николая Жирнова для НВ.

— «Киев в осаде и готов биться», — сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Киев не оцеплен», — сказал советник главы МВД Вадим Денисенко. Оба сказали это вчера. Так Киев окружен или нет?

— Не знаю, что имел в виду Михаил Подоляк… Как глава военной администрации Киева и как военный могу точно вас заверить, что Киев не в осаде. Окружения города нет.

Максимально продвинулся противник на Житомирском направлении — это Ясногородка. Но дальше был остановлен. Несмотря на преимущество в живой силе и вооружении, противник не смог выйти и взять под контроль Одесскую трассу. Похожая ситуация на Обуховском и Бориспольском направлениях. Мы зафиксировали выход колонн, вооруженные силы нанесли удар.

Противник понес потери, перешел к обороне и перегруппировывается. Мы контролируем восточную и южную часть региона. Каждый город Киевской области, наши соседи — это опорные пункты, в которых наши военные и все жители становятся на защиту своих домов, улиц и кварталов.

— Наиболее опасными направлениями у Киева, по данным ОГА, все еще остаются Ирпень-Буча-Гостомель, житомирская трасса, Макаров и северная часть Вышгородского района. Какая актуальная информация по этим направлениям, и, главное, какая там динамика развития событий?

— В начале полномасштабной войны у нас не было сосредоточено достаточно войск в этом направлении, чтобы на границе остановить врага. Поэтому враг смог выйти к рубежам реки Ирпень. Но в настоящее время Вооруженными силами Украины противник остановлен, понес значительные потери. Каждый день для врага — ад. Вооруженные силы и Территориальная оборона уничтожают врага изнутри. Наносим поражение его тылам, коммуникациям, технике. Пока оккупанты не имеют достаточно ресурсов. Морально-психологическое состояние противника — низкое и не позволяет ему выполнять его задачи. В этой связи враг приостановил наступательные действия на столицу в этом направлении. Повторюсь, у врага нет достаточно сил, чтобы продолжить наступление.

Еще хочу обратиться к людям, оставшимся в этих районах. Не организовывайте гуманитарные коридоры. Действуйте только в объединении с властями вашего города и руководства государства. Мы пытаемся договариваться об эвакуации мирных жителей с противником, чтобы не расстреливали граждан, желающих выйти. Давайте держаться вместе.

— Какая ситуация в Василькове? В направлении Броваров? В направлении Пирятин-Борисполь?

— Велись боевые действия в Василькове и Барышевке. Оккупанты понесли потери личного состава, техники и наступать дальше отказались. Эти территории полностью находятся под нашим контролем. То есть, с восточной и южной стороны Киева у врага нет никаких преимуществ.

— Некоторые западные СМИ пишут, что колонны российской армии к северу от Киева фактически стоят в пробке, растянувшейся где-то на 65−70 километров. А некоторые грузовики россиян, мол, застряли, потому что не могут ездить по бездорожью и грязи. Как это на самом деле выглядит?

— Они стоят в пробках не из-за грязи, а потому что Вооруженные Силы Украины, силы ТРО им наносят постоянно поражение. Они не чувствуют себя в безопасности, пытаются маневрировать, выходить из-под ударов. Пока они не могут продвигаться, потому что каждый день несут потери. Им тяжело организовать материально-техническое обеспечение, подвоз горючего, боеприпасов.

— Что известно о потерях техники и личного состава противника, его проблемах с логистикой и вообще моральном состоянии именно под Киевом?

— Мы видим общую цифру по Украине, сколько потеряли российские оккупанты техники и личного состава. Это официальная цифра, делить между областями и подсчитывать отдельно нет времени. Мы такой статистики не ведем. Достаточно сказать, что Россия таких потерь никогда не несла, потери в российско-украинской войне уже превышают потери в двух чеченских кампаниях.

— Все говорят о том, что россии очень важно взять Киев. Какие ресурсы могут быть дополнительно привлечены россией сейчас, если имеющихся не хватает? Какие у россии есть варианты и ресурсы для проведения дальнейших наступательных действий?

— По всем военным канонам для того, чтобы завладеть Киевом, противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5−7 раз больше обороняющихся. Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а входящие во внешнее кольцо должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев — большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев. К примеру, в период Второй мировой войны для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая штурмовала бы Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия.

— «О Киеве, если будут сотни тысяч людей или десятки тысяч военных, которых сейчас мобилизует РФ, и они все сейчас придут сотнями или тысячами танков, они зайдут в Киев», — это цитата президента. Насколько реально сейчас выглядит танковый прорыв города?

— Мы как военные всегда ориентируемся на самый сложный сценарий. Однако ведение боевых действий в городе самое сложное. Сложно вести огонь, маневрировать, снабжать боеприпасами, продовольствием и горючим. В городе всегда есть скрытые подступы к противнику, возможность ведения ближних боев из любого дома, подвала. Враг об этом знает. У них есть горький опыт ведения боевых действий как в Чечне, Грозном, так и в Сирии. Есть вариант того, что противник хочет оцепить Киев, держать осаду и выставить просто политические требования.

— В каком сейчас состоянии Киевское ПВО?

— В настоящее время ПВО находится в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы. С каждым днем ​​эта система увеличивается и крепнет. Вы можете отследить это по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет. Враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы в каждом районе и каждом квартале.

— Западные военные эксперты прогнозировали падение Киева за два дня, за три дня, «за несколько дней». Что вы можете им сказать?

— Вооруженные силы Украины и украинский народ показали такой уровень сопротивления, который в современной истории не демонстрировала ни одна страна в Европе. Мы свободолюбивый народ. Наша нация готова умереть за свой европейский выбор, но отстоять свои ценности. Вся история нашего народа показывает нашу любовь к свободе. Вспомните историю: начиная с казацких времен, Северина Наливайко, Богдана Хмельницкого, Ивана Богуна, Устима Кармелюка. С Украинской повстанческой армией советы боролись более 15 лет и не могли ее победить. Мы, украинцы, народ мирный, но можем очень быстро взяться за оружие и постоять за свои ценности.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.