Более 4 миллионов человек покинули Украину с начала развязанной Россией войны — ООН
Украинские беженцы ожидают отправления автобуса в Пшемысле, Польша (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
За 34 неполных дня развязанной Россией войны 4 млн 19,29 тыс. человек были вынуждены покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи.
Такие данные по состоянию на 13:00 29 марта приводит управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Интерфакс-Украина.
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На долю украинско-польской границы пришлось 58,1% всех беженцев: 2 млн 336,8 тыс.
Румыния с Молдовой приняли 674,98 тыс., в Венгрию прибыло 364,8 тыс., в Словакию — 281,17 тыс.
УВКБ ООН неделю не обновляло данные по РФ, однако после их публикации в среду была подтверждена новая тенденция резкого увеличения числа беженцев из Украины в Россию и Беларусь. Теперь их число достигло соответственно 350,63 тыс. и 10,9 тыс.
Согласно данным управления, если с 14 марта (когда общее число беженцев составило 3 млн человек) в страны ЕС и Молдову оно увеличилось на 41,7%, то в Россию — почти в 2,5 раза, а в Беларусь — почти в 9 раз. Этот рост совпал по времени с обвинениями Киева в адрес Москвы в принудительном вывозе украинских граждан в Россию и Беларусь, а также препятствовании им покинуть зону боевых действий в направлении Украины.
По данным УВКБ ООН, постепенно поток беженцев из Украины сокращается, в частности, за последние пять дней он уменьшился с 66,08 тыс. до 41,67 тыс. в сутки.
Ранее ООН прогнозировала возможное число беженцев из Украины в 4 млн человек.
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