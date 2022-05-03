Бункеры Азовстали способны выдержать прямое попадание ядерной бомбы — гендиректор завода 3 мая, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь, 26 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Руководство завода Азовстали заверило, что пять бомбоубежищ на территории завода способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

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Гендиректор предприятия Энвер Цкитишвили в интервью BBC News Україна подчеркнул, что такую информацию руководство получило из архивов.

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«Мы открыли архивы, что в 1977 году, когда реконструировали конверторный цех, часть доменного цеха, коксохимическое производство — мы увидели, что на комбинате были открыты и реконструированы бомбоубежища. Было пять очень мощных бомбоубежищ, которые выдерживали согласно норм советского законодательства — на тот период времени, архитектурного — порядка попадания одного прямого ядерного удара. Они могли выдержать и спасти людей», — заявил он.

Цкитишвили отметил, что тренировки проводились регулярно с 2014 года.

«Каждый день тренировались, как люди будут спускаться в бомбоубежища, выходить оттуда, кто куда идет и как это будет выглядеть. После 2014 года мы не верили рассказам о том, что все будет хорошо и это все как-то пройдет. Мы понимали, что эскалация возможна и к ней надо готовиться», — уточнил он.

Гендиректор добавил, что минимальная толщина между поверхностью земли и потолком подземных тоннелей составляет восемь метров. Но по его словам, это коммуникационные тоннели, которые являются переходами между разными бункерами, но сами бомбоубежища находятся глубже.

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