«Удары по гражданским объектам — это не ошибка». Россия испытывает ракеты Х-22 в Украине — ЦПД

3 июля, 19:11
Под завалами многоэтажки в пгт Сергеевка погибли 16 человек (Фото:Iryna Nazarchuk/Reuters)

Под завалами многоэтажки в пгт Сергеевка погибли 16 человек (Фото:Iryna Nazarchuk/Reuters)

Военные РФ специально обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

О проблемах точности этих ракет было известно еще в Советском Союзе — тогда считали, что Х-22 имеют погрешность 500 м. Но погрешность точности достигает 3 км.

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С мая вооруженные силы РФ начали опробовать Х-22 с целью уяснения ее эффективности, и за полтора месяца стало ясно, что дальность применения ракет вместо 600 км составляет не более 200 км — именно на этом расстоянии Х-22 сохраняет точность.

Теперь для ударов по Украине враг использует именно эти параметры:
• удар по Кременчугу совершен с расстояния 200 км;
• удар по Белгороду-Днестровскому совершен со 170 км.

«Поэтому удары по гражданским объектам — это не ошибка точности, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины», — отмечает ЦПИ.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Война России против Украины

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