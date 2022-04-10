В Житомирской области полиция обнаружила женщину, подозреваемую в поддержке действий РФ 10 апреля, 10:02 Цей матеріал також доступний українською Уголовное производство было открыто по факту публичного распространения в одной из социальных сетей утверждений о поддержке действий РФ в Украине (Фото:Нацполиция)

В Житомирской области полиция обнаружила женщину, подозреваемую в публичном отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины в социальных сетях. Продолжаются следственные действия.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Уголовное производство по факту публичного распространения в одной из социальных сетей утверждений о поддержке действий российского агрессора в Украине было открыто в конце марта.



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9 апреля следователи Житомирского райуправления полиции совместно с оперативными сотрудниками УСБУ в области провели по месту жительства женщины обыск и изъяли ряд вещей, которые могут документально подтвердить противоправную деятельность. В частности, обнаружены телефон, компьютерная техника и другие свидетельства, которые доставлены на экспертизу.



Саму женщину доставили в райуправление для предоставления объяснений. Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 111−1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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