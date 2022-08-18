Россия усилила группировку на двух направлениях, ВСУ отразили все попытки штурмов оккупантов — Генштаб 18 августа, 20:23 Украинские силы (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Войска РФ перебросили на Южнобужское и Харьковское направления дополнительные войска, ВСУ отразили все попытки штурмов оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

На Харьковском направлении войска РФ пытаются удержать занятые позиции, восстановить боеспособность понесших потери подразделений пополнить запасы логистического обеспечения войск. Оккупанты пополнили группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

войска РФ пытаются удержать занятые позиции, восстановить боеспособность понесших потери подразделений пополнить запасы логистического обеспечения войск. Оккупанты пополнили группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. На Краматорском направлении россияне нанесли авиаудар недалеко от Спирного. Также оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка — Выемка, но понесли потери и отступили.

россияне нанесли авиаудар недалеко от Спирного. Также оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка — Выемка, но понесли потери и отступили. На Бахмутском направлении россияне наступательными и штурмовыми действиями безуспешно пытались прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут.

россияне наступательными и штурмовыми действиями безуспешно пытались прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. На Авдеевском направлении войска РФ предприняли неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое — Каменка, Новоселовка Вторая — Авдеевка, Пески — Первомайское и Лозовое — Первомайское.

войска РФ предприняли неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое — Каменка, Новоселовка Вторая — Авдеевка, Пески — Первомайское и Лозовое — Первомайское. На Новопавловском направлении наступательными действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук — Водяное. Получили жесткий отпор и отступили.

наступательными действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук — Водяное. Получили жесткий отпор и отступили. На Южнобужском направлении оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.

оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений. В готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44,3 тыс. своих военных. Из них 200 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении. Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники.

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