Россия усилила группировку на двух направлениях, ВСУ отразили все попытки штурмов оккупантов — Генштаб
Украинские силы (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Войска РФ перебросили на Южнобужское и Харьковское направления дополнительные войска, ВСУ отразили все попытки штурмов оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из вечерней сводки Генштаба:
- На Харьковском направлении войска РФ пытаются удержать занятые позиции, восстановить боеспособность понесших потери подразделений пополнить запасы логистического обеспечения войск. Оккупанты пополнили группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.
- На Краматорском направлении россияне нанесли авиаудар недалеко от Спирного. Также оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка — Выемка, но понесли потери и отступили.
- На Бахмутском направлении россияне наступательными и штурмовыми действиями безуспешно пытались прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут.
- На Авдеевском направлении войска РФ предприняли неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое — Каменка, Новоселовка Вторая — Авдеевка, Пески — Первомайское и Лозовое — Первомайское.
- На Новопавловском направлении наступательными действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук — Водяное. Получили жесткий отпор и отступили.
- На Южнобужском направлении оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.
- В готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44,3 тыс. своих военных. Из них 200 — за последние сутки. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении. Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники.
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