Сводка Генштаба. Оккупанты снизили боевую активность на четырех направлениях, на донецком — пытаются прорвать оборону ВСУ 22 мая, 20:11 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Харькове (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях Генштаб зафиксировал снижение интенсивности ведения боевых действий со стороны российских оккупантов. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.



Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00 воскресенья, 22 мая.

На волынском и полесском направлениях остается угроза ракетно-авиационных ударов. Подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию участка границы с Украиной.

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На северном направлении оккупанты усиливают контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Продолжаются обстрелы Сумской и Черниговской областей; враг проводит демонстрационные действия, чтобы не разрешить резервам ВСУ переместится в Восточную операционную зону.

На слобожанском направлении продолжается артобстрел украинских позиций. В районе Купянска хотят возобновить железнодорожную инфраструктуру, чтобы повысить оперативность перебрасывания войск и грузов. На харьковском и южнобужском направлениях активных действий оккупанты не проводили.

Военные РФ пытаются прорвать оборону ВСУ на донецком направлении и выйти на границы Луганской области. На славянском — пытаются возобновить наступление, продолжают обстреливать населенные пункты по линии столкновения, на отдельных участках пытались провести разведку боем, но понесли потери и отступили.

На лиманском и северодонецком направлениях оккупанты вели боевые действия и открывали огонь по населенным пунктам. Их подразделения пытались захватить Александровку, но безуспешно. На бахмутском направлении враг хотел улучшить тактическое положение своих войск.

На территории непризнанного Приднестровья на бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Личный состав подразделений оперативной группы войск РФ продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. Основные усилия оккупанты сосредоточивают, поддерживая вооружения и военную технику в готовности к применению. Они провели проверку местных вооруженных формирований.

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