Сводка Генштаба. РФ пытается возобновить наступление у Славянска и Николаева
Украинские военнослужащие недалеко от линии фронта в Донецкой области, 12 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Россия сосредотачивается на удерживании занятых районов на Южнобугском направлении и хочет сковать действия украинских сил. На Николаевском — пытается улучшить тактическое положение.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 20 августа.
Ситуация на остальных направлениях следующая:
- На Волынском и Полесском не зафиксировали формирование ударной группировки войск вооруженных сил Беларуси и РФ на границе Украины. Угроза ракетных и авиаударов сохраняется.
- На Северском направлении оккупанты удерживают отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия подразделений Сил обороны Украины.
- На Харьковском направлении армия РФ сосредотачивается на удержании занятых позиций, обстреляла ряд населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии и нанесла авиаудары.
- На Славянском направлении Россия пытается возобновить наступательные действия и обстреливает районы населенных пунктов. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка — Новодмитровка, Сулиговка — Новодмитровка, Бражковка — Вернополье и Довгенькое — Курулька. ВСУ нанесли противнику потери и отбросили его назад.
- На Краматорском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов, нанес авиаудару неподалеку от Ивано-Дарьевки. Россияне пытались наступать в направлениях Спорное — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка, но безуспешно.
- Основные усилия в Донецкой области — на Бахмутском направлении, где Генштаб зафиксировал обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. По районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиаудары.
- Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка — Соледар, Покровское — Бахмутское, Покровское — Бахмут, Вершина — Зайцево, Вершина — Кодема, Травневое — Зайцево, Травневое — Кодема, Семигорье — Зайцево. Однако получили жесткий отпор и не имели успеха.
- На Авдеевском направлении армия РФ обстреливала населенные пункты. В направлениях Горловка — Майорск, Спартак — Опытное, Донецк — Пески, Старомихайловка — Первомайское вела безуспешные наступательные действия.
- На Новопавловском направлении противник вел наступательный бой в направлении Благодатное — Золотая Нива, но безуспешно. Оккупанты отошли.
- На Запорожском направлении РФ пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и обстреливает районы населенных пунктов. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Зализнычного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.
- Возле Николаева, Украинки, Александровки и еще 15 населенных пунктов россияне совершали обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии. В направлении Васильки — Благодатное ведут наступательный бой.
- Корабельная группировка РФ удерживает в готовности к применению два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44,9 тысячи своих военных. Из них 200 — за последние сутки. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.
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