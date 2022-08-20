Сводка Генштаба. РФ пытается возобновить наступление у Славянска и Николаева 20 августа, 19:17 Украинские военнослужащие недалеко от линии фронта в Донецкой области, 12 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия сосредотачивается на удерживании занятых районов на Южнобугском направлении и хочет сковать действия украинских сил. На Николаевском — пытается улучшить тактическое положение.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 20 августа.

Ситуация на остальных направлениях следующая:

На Волынском и Полесском не зафиксировали формирование ударной группировки войск вооруженных сил Беларуси и РФ на границе Украины. Угроза ракетных и авиаударов сохраняется.

и не зафиксировали формирование ударной группировки войск вооруженных сил Беларуси и РФ на границе Украины. Угроза ракетных и авиаударов сохраняется. На Северском направлении оккупанты удерживают отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия подразделений Сил обороны Украины.

направлении оккупанты удерживают отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы сковывать действия подразделений Сил обороны Украины. На Харьковском направлении армия РФ сосредотачивается на удержании занятых позиций, обстреляла ряд населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии и нанесла авиаудары.

направлении армия РФ сосредотачивается на удержании занятых позиций, обстреляла ряд населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии и нанесла авиаудары. На Славянском направлении Россия пытается возобновить наступательные действия и обстреливает районы населенных пунктов. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка — Новодмитровка, Сулиговка — Новодмитровка, Бражковка — Вернополье и Довгенькое — Курулька. ВСУ нанесли противнику потери и отбросили его назад .

направлении Россия пытается возобновить наступательные действия и обстреливает районы населенных пунктов. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка — Новодмитровка, Сулиговка — Новодмитровка, Бражковка — Вернополье и Довгенькое — Курулька. . На Краматорском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов, нанес авиаудару неподалеку от Ивано-Дарьевки. Россияне пытались наступать в направлениях Спорное — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка, но безуспешно.

направлении враг обстреливал районы населенных пунктов, нанес авиаудару неподалеку от Ивано-Дарьевки. Россияне пытались наступать в направлениях Спорное — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка, но безуспешно. Основные усилия в Донецкой области — на Бахмутском направлении, где Генштаб зафиксировал обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. По районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиаудары.

направлении, где Генштаб зафиксировал обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. По районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиаудары. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка — Соледар, Покровское — Бахмутское, Покровское — Бахмут, Вершина — Зайцево, Вершина — Кодема, Травневое — Зайцево, Травневое — Кодема, Семигорье — Зайцево. Однако получили жесткий отпор и не имели успеха .

. На Авдеевском направлении армия РФ обстреливала населенные пункты. В направлениях Горловка — Майорск, Спартак — Опытное, Донецк — Пески, Старомихайловка — Первомайское вела безуспешные наступательные действия.

направлении армия РФ обстреливала населенные пункты. В направлениях Горловка — Майорск, Спартак — Опытное, Донецк — Пески, Старомихайловка — Первомайское вела безуспешные наступательные действия. На Новопавловском направлении противник вел наступательный бой в направлении Благодатное — Золотая Нива, но безуспешно. Оккупанты отошли.

направлении противник вел наступательный бой в направлении Благодатное — Золотая Нива, но безуспешно. Оккупанты отошли. На Запорожском направлении РФ пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и обстреливает районы населенных пунктов. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Зализнычного, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

направлении РФ пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и обстреливает районы населенных пунктов. Авиация врага действовала по районам Белогорья, Зализнычного, Малых Щербаков и Малой Токмачки. Возле Николаева , Украинки, Александровки и еще 15 населенных пунктов россияне совершали обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии. В направлении Васильки — Благодатное ведут наступательный бой.

, Украинки, Александровки и еще 15 населенных пунктов россияне совершали обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии. В направлении Васильки — Благодатное ведут наступательный бой. Корабельная группировка РФ удерживает в готовности к применению два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 44,9 тысячи своих военных. Из них 200 — за последние сутки. Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.



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