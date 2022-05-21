Жители оккупированного Донбасса стали активнее сотрудничать с украинской разведкой и правоохранителями — ГУР Украины 21 мая, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Символика «ДНР» (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Жители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МО Украины.

«На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день несут оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей», — говорится в сообщении.



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Как отмечают разведчики, после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в составе вооруженных сил РФ.



«В российские оккупационные администрации из Москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территориях. Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы», — сообщили в ГУР МО Украины.



Отмечается, что недавно в так называемом «МВД ДНР» открылась выставка «Нацизм в Украине». Оккупанты пытались выдать предметы времен Второй мировой войны за личные вещи современных защитников Украины.



«Информация о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц по собственной инициативе была передана в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан. Военная разведка Украины напоминает, что все военные преступники и их приспешники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

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