Ракетный удар по ОГА в Николаеве: количество жертв увеличилось до 30 человек — СМИ 1 апреля, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Жертвами ракетного удара по Николаевской ОГА стали уже 30 человек (Фото:ГСЧС в Николаевской области)

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА по состоянию на 18:30 1 апреля увеличилось до 30 человек.

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Об этом сообщает Суспільне. Отмечается, что 29 тел чрезвычайники извлекли из-под завалов и еще один человек скончался в больнице.

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Ранее сегодня глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что число жертв удара по Николаевской ОГА достигло 28.

«Жертв 28 от ракеты по ОДА на сейчас», — написал он в Twitter.

До этого сообщалось о 24 погибших.

Напомним, 29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.

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