Ракетный удар по ОГА в Николаеве: количество жертв увеличилось до 28 человек — Ким 1 апреля, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Жертвами ракетного удара по Николаевской ОГА стали уже 28 человек (Фото:ГСЧС в Николаевской области)

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 28 человек.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Жертв 28 от ракеты по ОДА на сейчас», — написал он в Twitter.

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Ранее сообщалось о 24 погибших.

Напомним, 29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.

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