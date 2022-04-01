Ракетный удар по ОГА в Николаеве: количество жертв увеличилось до 28 человек — Ким
Жертвами ракетного удара по Николаевской ОГА стали уже 28 человек (Фото:ГСЧС в Николаевской области)
Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 28 человек.
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Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
«Жертв 28 от ракеты по ОДА на сейчас», — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось о 24 погибших.
Напомним, 29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.
Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. Спасатели разбирают завалы уже третьи сутки.
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