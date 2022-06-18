Украинские военные сообщили о сбитии российского Су-25 в Донецкой области 18 июня, 11:35 Цей матеріал також доступний українською Российский Су-25 (иллюстративное изображение) (Фото:Национальная гвардия Украины / Facebook)

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады сообщили, что сбили из ПЗРК Игла российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщили в 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

«Мы снова в Донецкой области. И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но одним уже меньше. Су-25 решили поинтересоваться: А кто здесь? Ответ был мгновенный. Разбился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК Игла хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо», — говорится в сообщении.

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