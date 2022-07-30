Украина успешно отразила российские атаки с давно установленной линии фронта возле Донецка — разведка Британии 30 июля, 09:43 Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украина с большой вероятностью успешно отразила маломасштабные российские атаки с давно установленной линии фронта возле города Донецк Донецкой области.

Об этом сообщили в британской разведке.

Также сообщается, что в районе Херсона российские силы могли установить два понтонных моста и паромную переправу, чтобы компенсировать тот факт, что близлежащие мосты были повреждены в результате недавних ударов ВСУ.

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Отмечается, что на недавно оккупированных территориях на юге Украины ставленники Кремля могут испытывают растущее давление со стороны Москвы, чтобы укрепить свой контроль над регионом и подготовиться к «референдуму» о «присоединении к России» позже в этом году.

«Россия в настоящее время классифицирует оккупированные территории как находящиеся под временной „военно-гражданской администрацией“. Местные власти, вероятно, принуждают население раскрывать личные данные для составления списков избирателей», — говорится в сообщении.



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