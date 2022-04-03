В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 — видео
Сбитый российский истребитель-бомбардировщик (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)
В Харьковской области 3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Война России против Украины — главные события 3 апреля
Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.
Там также обнародовали видео с перехватом сообщения российских оккупантов об уничтожении самолета. «Наблюдаю, подбили, горит», — кричит захватчик.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также сообщил об уничтожении российского самолета под Изюмом. Однако, по его данным, это был Су-35.
«Ущерб оркам — 50 млн долларов!» — написал он.
По информации Геращенко, пилот катапультировался и пытался скрыться, однако был задержан.
Замглавы МВД также обнародовал фото с места падения истребителя и катапультирования пилота.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.