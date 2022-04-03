В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 — видео

3 апреля, 16:14
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Сбитый российский истребитель-бомбардировщик (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

Сбитый российский истребитель-бомбардировщик (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

В Харьковской области 3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.

Там также обнародовали видео с перехватом сообщения российских оккупантов об уничтожении самолета. «Наблюдаю, подбили, горит», — кричит захватчик.

Видео дня

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также сообщил об уничтожении российского самолета под Изюмом. Однако, по его данным, это был Су-35.

«Ущерб оркам — 50 млн долларов!» — написал он.

По информации Геращенко, пилот катапультировался и пытался скрыться, однако был задержан.

Замглавы МВД также обнародовал фото с места падения истребителя и катапультирования пилота.

Телеграм-канал Антона Геращенко
Фото: Телеграм-канал Антона Геращенко
Телеграм-канал Антона Геращенко
Фото: Телеграм-канал Антона Геращенко
Телеграмм-канал Антона Геращенко
Фото: Телеграмм-канал Антона Геращенко
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Российская авиация Война России против Украины

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