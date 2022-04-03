В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 — видео 3 апреля, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Сбитый российский истребитель-бомбардировщик (Фото:Pravda Gerashchenko/Telegram)

В Харьковской области 3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных Сил ВСУ.

Там также обнародовали видео с перехватом сообщения российских оккупантов об уничтожении самолета. «Наблюдаю, подбили, горит», — кричит захватчик.

Видео дня

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко также сообщил об уничтожении российского самолета под Изюмом. Однако, по его данным, это был Су-35.

«Ущерб оркам — 50 млн долларов!» — написал он.



По информации Геращенко, пилот катапультировался и пытался скрыться, однако был задержан.

Замглавы МВД также обнародовал фото с места падения истребителя и катапультирования пилота.

Фото: Телеграм-канал Антона Геращенко

Фото: Телеграм-канал Антона Геращенко

Фото: Телеграмм-канал Антона Геращенко

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