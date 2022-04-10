Впервые засняли Starstreak в бою. В Харьковской области ВСУ сбили два российских беспилотника Орлан-10 — фото и видео 10 апреля, 14:40 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный ВСУ российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из ПЗРК британского производства Starstreak успешно уничтожила российские БПЛА Орлан-10.

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Об этом сообщили в пресс-службе Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Именно подразделение 95-й одшб зафиксировало на видео первое боевое применение ПЗРК Starstreak в боевых условиях. Отмечается, что это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10 войск РФ, первый БПЛА такого типа был сбит 9 апреля.

Видео дня

«Этот БПЛА оккупанты недавно называли недостижимым для украинских ПЗРК. Оказался достижимым», — пишет военный корреспондент Андрей Цаплиенко.



Фото: Командование ДШВ ВСУ/Facebook

Фото: Командование ДШВ ВСУ/Facebook

Фото: Pravda Gerashchenko/Telegram

Фото: Pravda Gerashchenko/Telegram

Фото: Pravda Gerashchenko/Telegram

Фото: Pravda Gerashchenko/Telegram

8 апреля Воздушные Силы ВСУ уничтожили крылатую ракету, вертолет российских оккупантов и впервые — новейший ударный беспилотник оккупантов Орион.

Как сообщил военный эксперт Александр Коваленко, потолок полета БПЛА Орион — 8 км. Однако на этой высоте беспилотник не может осуществлять ряд задач, поэтому ему приходится большую часть времени оперировать на более низких высотах — 7 км и ниже.

ПЗРК Starstreak способны поражать цели на максимальной высоте до 7 км. ПЗРК Игла-1, Перун и Stinger имеют предельную высоту поражения целей ниже 7 км, поэтому разного рода высотным объектам РФ в небе Украины «становится все менее и менее уютно», отметил эксперт.

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