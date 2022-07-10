ВСУ нанесли два удара по воинской части РФ в оккупированном Херсоне
Последствия удара ВСУ по части оккупантов в Херсоне (Фото:Открытые источники)
ВСУ дважды попали по воинской части российских оккупантов в Херсоне на улице Пестеля.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Отмечается, что часть горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем на ней снова начался пожар, когда украинские военные попали в 10 утра.
Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.
«При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-нибудь — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?» — добавил Хлань.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.