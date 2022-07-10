ВСУ нанесли два удара по воинской части РФ в оккупированном Херсоне

10 июля, 15:11
Последствия удара ВСУ по части оккупантов в Херсоне (Фото:Открытые источники)

Последствия удара ВСУ по части оккупантов в Херсоне (Фото:Открытые источники)

ВСУ дважды попали по воинской части российских оккупантов в Херсоне на улице Пестеля.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Отмечается, что часть горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем на ней снова начался пожар, когда украинские военные попали в 10 утра.

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Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами.

«При попытке подойти ближе к шестой гимназии и узнать что-нибудь — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?» — добавил Хлань.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Военная часть Война России против Украины

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