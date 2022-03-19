Среди них пять генералов. За время войны ВСУ ликвидировали 10 членов высшего командования РФ — видео НВ 19 марта, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (Фото:tjournal.ru)

18 марта в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке был ликвидирован командующий 8-й армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.



Ранее сообщалось о гибели генерал-майора Олега Митяева, генерал-майора 29-й общевойсковой армии Андрея Колесникова, начальника штаба 41-й общевойсковой армии России генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-майора Андрея Суховецкого, генерал-майора Магомеда Тушаева.



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Кроме того, СНБО и ВСУ публикуют информацию о многочисленных уничтожениях российских полковников, в том числе командиров морской пехоты и десантно-штурмовой бригады.

Ранее BBC сообщали, что российские военные действия в Украине возглавляют около 20 генералов. Если эта информация достоверна, ВСУ ликвидировали уже половину высшего российского командования в Украине.

«Это является статистической редкостью, когда генерал-майора убивают на фронте. Это очень редкое событие. Если посмотреть на количество генерал-майоров американской армии, погибших со времен Вьетнамской войны, это двое за 50 лет. Теоретически они не должны находиться на линии фронта», — отметил журналист-расследователь Христо Грозев.

Смотрите полный сюжет – в видео НВ https://www.youtube.com/watch?v=FUIElVSssY4

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