Среди них пять генералов. За время войны ВСУ ликвидировали 10 членов высшего командования РФ — видео НВ
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (Фото:tjournal.ru)
18 марта в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке был ликвидирован командующий 8-й армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Ранее сообщалось о гибели генерал-майора Олега Митяева, генерал-майора 29-й общевойсковой армии Андрея Колесникова, начальника штаба 41-й общевойсковой армии России генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-майора Андрея Суховецкого, генерал-майора Магомеда Тушаева.
Кроме того, СНБО и ВСУ публикуют информацию о многочисленных уничтожениях российских полковников, в том числе командиров морской пехоты и десантно-штурмовой бригады.
Ранее BBC сообщали, что российские военные действия в Украине возглавляют около 20 генералов. Если эта информация достоверна, ВСУ ликвидировали уже половину высшего российского командования в Украине.
«Это является статистической редкостью, когда генерал-майора убивают на фронте. Это очень редкое событие. Если посмотреть на количество генерал-майоров американской армии, погибших со времен Вьетнамской войны, это двое за 50 лет. Теоретически они не должны находиться на линии фронта», — отметил журналист-расследователь Христо Грозев.
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