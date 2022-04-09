ВСУ сообщили о ликвидации командира российского танкового полка Александра Беспалова 9 апреля, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Удостоверение личности Александра Беспалова (Фото:СтратКом ВСУ/Facebook)

В Украине ликвидировали командира 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка — полковника Александра Беспалова.



Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Там опубликовали удостоверение личности ликвидированного командира.

Фото: Стратком ВСУ/Facebook

Фото: Стратком ВСУ/Facebook

Российское военное командование в войне против Украины несет большие потери. Что касается российских генералов, уничтоженных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, то, по данным СНБО, их уже семеро.

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