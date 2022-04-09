ВСУ сообщили о ликвидации командира российского танкового полка Александра Беспалова

9 апреля, 09:55
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Удостоверение личности Александра Беспалова (Фото:СтратКом ВСУ/Facebook)

Удостоверение личности Александра Беспалова (Фото:СтратКом ВСУ/Facebook)

В Украине ликвидировали командира 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка — полковника Александра Беспалова.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

Там опубликовали удостоверение личности ликвидированного командира.

Стратком ВСУ/Facebook
Фото: Стратком ВСУ/Facebook
Стратком ВСУ/Facebook
Фото: Стратком ВСУ/Facebook

Российское военное командование в войне против Украины несет большие потери. Что касается российских генералов, уничтоженных с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, то, по данным СНБО, их уже семеро.

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Ранее сообщалось о гибели генерал-майоров Олега Митяева, Андрея Колесникова, Виталия Герасимова, Андрея Суховецкого, Магомеда Тушаева, генерал-лейтенантов Якова Резанцева и Андрея Мордвичева.

https://www.youtube.com/watch?v=FUIElVSssY4&feature=emb_title
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Командир Война России против Украины

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