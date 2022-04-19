Российские оккупанты РФ в Черном море отодвинулись на 200 км — Юг 19 апреля, 04:15 Цей матеріал також доступний українською Черное море (Фото:Думская)

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. В то же блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.



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Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и грязную пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям ВСУ и по населенным пунктам с мирным населением.

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Часовой штурм оккупантами в районе Александровки остался безуспешным, враг отступил на восстановление сил.

«По результатам эффективных поражений нашими войсками вражеских сил уничтожены 28 рашистов и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА», — сообщают в ОК.

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