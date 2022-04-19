Российские оккупанты РФ в Черном море отодвинулись на 200 км — Юг

19 апреля, 04:15
Цей матеріал також доступний українською
Черное море (Фото:Думская)

Черное море (Фото:Думская)

Поддержи НВ

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. В то же блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и грязную пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям ВСУ и по населенным пунктам с мирным населением.

Видео дня
Читайте также:

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov) «Увеличили свои возможности». В Минобороны США сообщают, что оккупанты перебросили на восток и юг Украины 11 БТГ — СNN

Часовой штурм оккупантами в районе Александровки остался безуспешным, враг отступил на восстановление сил.

«По результатам эффективных поражений нашими войсками вражеских сил уничтожены 28 рашистов и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА», — сообщают в ОК.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Юг Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X