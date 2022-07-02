Вблизи оккупированного Токмака между военными РФ произошла вооруженная стычка, четверо оккупантов погибли, около десяти ранены

2 июля, 10:10
Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области вблизи временно оккупированного Токмака между военными РФ произошел словесный конфликт, переросший в вооруженное столкновение. В результате погибли четверо и получили ранения около десяти оккупантов.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

По информации украинской разведки, на временно оккупированных территориях увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.

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«Банальной причиной являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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