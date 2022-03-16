«Была очень большая угроза». Оккупанты пытались прорваться на Южноукраинскую АЭС, но их отбросили — Котин 16 марта, 12:25 Цей матеріал також доступний українською Южноукраинская АЭС (Фото:Южноукраинская АЭС)

Российские оккупанты сразу после захвата ЗАЭС пытались прорваться на Южноукраинскую АЭС, но украинские военные их отбросили, сообщил исполняющий обязанности главы Энергоатома Петр Котин в интервью НВ.

«Была очень большая угроза — туда пытались прорваться [российские оккупанты], но их отбросили, в Вознесенске их остановили. Там было взорвано два моста, чтобы они не прошли. И наши военные приняли бой и отбросили за Николаев. У них (россиян — НВ) ничего не получилось. Но они действительно пытались сразу после ЗАЭС захватить Южноукраинск», — сообщил Котин.

Он также отметил, что оккупанты могут вернуться для захвата ЗАЭС, когда украинские военные отобьют станцию.

«Нам нужно быть готовыми заранее выполнять все те меры, как на Южноукраинской АЭС. Там учли опыт и остановили [российских террористов]. Этого не смогли сделать на ЗАЭС — они подошли слишком близко. Мы до последнего не верили, что они пойдут на Запорожскую АЭС, пока они не подошли и не начали ее обстреливать. Но мы все вернем», — добавил Котин.



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