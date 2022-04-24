«У нас было бы по-другому». Россиян удивляет самоорганизация и волонтерство украинцев на оккупированных территориях — украинская разведка 24 апреля, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Местные жители собираются на раздачу еды в доме культуры села Малая Рогань, на фоне вторжения России в Украину, Харьковская область, Украина, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

На оккупированных РФ территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение, украинцы самоорганизуются ради взаимопомощи, чему удивляются российские оккупанты.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

«Социально-бытовая ситуация очень сложна», — говорится в сообщении.



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Отмечается, что в Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и лекарства для малообеспеченных. Для этого волонтеры самостоятельно собирают деньги, принципиально отказываясь от российской «помощи».

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается очень напряженной.

Как сообщают украинские разведчики, 21—23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.

«При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: „В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством“», — говорится в сообщении.



Отмечается, что российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, что якобы «Украина отключила электроснабжение населенных пунктов», а также что «Харьков уже почти оккупирован россиянами».



«Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора МегаФон. Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств», — добавляют украинские разведчики.

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