Утром войска РФ ударили по Харькову, в течение суток обстреливали жилой сектор области, есть жертва и раненые

23 июля, 09:01
В Харькове возросло количество жертв и пострадавших в результате обстрела оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Харькове возросло количество жертв и пострадавших в результате обстрела оккупантов (архивное фото) (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Утром 23 июля войска РФ ударили по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, пострадал один человек, его состояние — легкое.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно — оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня. Поврежден жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы и оценивают нанесенные оккупантами разрушения», — сообщил он.

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Также отмечается, что за сутки российские войска наносили удары по области: Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.

«Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 га пшеницы. Фермеры и местные жители тушили огонь своими руками», — сообщил Синегубов.

Кроме того, в Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. В Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, четыре человека ранены.

«Просим жителей Харьковской области быть очень осторожными. Реактивные системы залпового огня россиян могут попасть в любую точку Харькова. Мы подчеркиваем, что находиться на улицах до сих пор опасно. Война продолжается. Поэтому не игнорируйте сигналы тревоги! — добавил глава ОВА.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьков Война России против Украины

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