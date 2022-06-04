В Донецкой области российские войска обстреляли 11 населенных пунктов за сутки, есть раненые

4 июня, 11:37
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Последствия российского обстрела в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Последствия российского обстрела в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

За сутки 3 июня оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, есть раненые мирные жители. Разрушения получили 14 гражданских объектов — жилые дома и критическая инфраструктура.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что оккупанты обстреливали Авдеевку, Краматорск, Константиновку, Соледар, Марьинку, Васильевку, Нью-Йорк, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловку. Войска РФ обстреляли Донбасс из ракетных комплексов Точка-У, реактивных систем залпового огня Град, артиллерии, танков, стрелкового оружия.

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Повреждены девять частных домов, три многоэтажки, линии электропередач, админздание ТЭС.

«На местах обстрелов правоохранители собрали доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Донбасс Нацполиция Война России против Украины

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