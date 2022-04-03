В войне против Украины российские оккупанты потеряли 18 тысяч военных и тысячи единиц техники — данные Генштаба ВСУ

3 апреля, 11:17
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Разрушенный российский танк в освобожденной украинскими защитниками Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Разрушенный российский танк в освобожденной украинскими защитниками Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ сообщили общие боевые потери войск РФ с 24 февраля по 03 апреля.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Потери российских оккупантов составили:

  • личного состава около 18000 человек;
  • танков — 644 ед;
  • боевых бронированных машин — 1830 ед;
  • артиллерийских систем — 325 ед;
  • РСЗО — 105 ед;
  • средства ПВО — 54 ед;
  • самолетов — 143 ед;
  • вертолетов — 134 ед;
  • автомобильной техники — 1249 ед;
  • корабли/катера — 7 ед;
  • цистерн из ГСМ — 76.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 89.
  • Специальная техника — 24.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Генштаб Российские военные Война России против Украины

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