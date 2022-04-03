В войне против Украины российские оккупанты потеряли 18 тысяч военных и тысячи единиц техники — данные Генштаба ВСУ
Разрушенный российский танк в освобожденной украинскими защитниками Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В Генеральном штабе ВСУ сообщили общие боевые потери войск РФ с 24 февраля по 03 апреля.
Война России против Украины — главные события 3 апреля
Потери российских оккупантов составили:
- личного состава около 18000 человек;
- танков — 644 ед;
- боевых бронированных машин — 1830 ед;
- артиллерийских систем — 325 ед;
- РСЗО — 105 ед;
- средства ПВО — 54 ед;
- самолетов — 143 ед;
- вертолетов — 134 ед;
- автомобильной техники — 1249 ед;
- корабли/катера — 7 ед;
- цистерн из ГСМ — 76.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 89.
- Специальная техника — 24.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.
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