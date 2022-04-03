В войне против Украины российские оккупанты потеряли 18 тысяч военных и тысячи единиц техники — данные Генштаба ВСУ 3 апреля, 11:17 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный российский танк в освобожденной украинскими защитниками Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ сообщили общие боевые потери войск РФ с 24 февраля по 03 апреля.

Война России против Украины — главные события 3 апреля



Потери российских оккупантов составили:

личного состава около 18000 человек;

танков — 644 ед;

боевых бронированных машин — 1830 ед;

артиллерийских систем — 325 ед;

РСЗО — 105 ед;

средства ПВО — 54 ед;

самолетов — 143 ед;

вертолетов — 134 ед;

автомобильной техники — 1249 ед;

корабли/катера — 7 ед;

цистерн из ГСМ — 76.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 89.

Специальная техника — 24.

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

«Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий», — говорится в сообщении.

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