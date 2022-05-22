Войска РФ за прошлые сутки обстреливали Харьков и область, пострадали 11 человек

22 мая, 11:23
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Последствия обстрелов в Харькове (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Последствия обстрелов в Харькове (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

За минувшие сутки 22 мая российские оккупанты продолжили обстрелы города Харькова и населенных пунктов области.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что в результате обстрела Салтовки в Харькове ранения получили пять мирных жителей. Также оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт. Шевченково и Чугуевский районы — трое раненых. Еще трое раненых — в городе Дергачи.

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На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг сконцентрирован на сохранении занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. На Изюмском направлении российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.

«Но наши Вооруженные Силы Украины держат позиции и не допускают продвижений врага. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными, реагировать на сигналы тревоги», — добавил Синегубов.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

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