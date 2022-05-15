Российские оккупанты в полночь дважды обстреляли Днепропетровскую область из Ураганов — ОВА
Град (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)
В полночь 15 мая российские оккупанты дважды обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе Днепропетровской области.
Война России против Украины — главные события 15 мая
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
«Ночь снова с тревогой… Били из Ураганов. Попали между селами. Никто не пострадал», — написал он.
Сообщается, что по состоянию на 8 утра в области спокойно.
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