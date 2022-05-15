Российские оккупанты в полночь дважды обстреляли Днепропетровскую область из Ураганов — ОВА 15 мая, 08:42 Цей матеріал також доступний українською Град (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

В полночь 15 мая российские оккупанты дважды обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе Днепропетровской области.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

«Ночь снова с тревогой… Били из Ураганов. Попали между селами. Никто не пострадал», — написал он.

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Сообщается, что по состоянию на 8 утра в области спокойно.

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