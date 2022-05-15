Российские оккупанты в полночь дважды обстреляли Днепропетровскую область из Ураганов — ОВА

15 мая, 08:42
Цей матеріал також доступний українською
Град (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

Град (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

В полночь 15 мая российские оккупанты дважды обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе Днепропетровской области.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

«Ночь снова с тревогой… Били из Ураганов. Попали между селами. Никто не пострадал», — написал он.

Видео дня

Сообщается, что по состоянию на 8 утра в области спокойно.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Град Днепропетровская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X