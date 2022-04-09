В Черниговской области оккупанты расстреливали людей в церкви, где обустроили свой штаб

9 апреля, 15:38
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Церковь в Черниговской области (Фото:ДСНС/Скриншот)

Церковь в Черниговской области (Фото:ДСНС/Скриншот)

В Черниговской области в Вознесенской церкви, где российские войска обустроили свой штаб, оккупанты расстреливали местных жителей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На территории села Ягиде и села Лукашевка пиротехники очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы. Там также находится памятник архитектуры Вознесенской церкви, в которой оккупанты сделали штаб.

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«Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, оставленного российскими военными, спасатели находят и тела людей. Говорят, это местные жители, которых расстреляли орки… Разве можно простить такое? Сколько горя принесли „освободители“ на нашу землю… Не простим. Никогда», - говорится в сообщении спасателей.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Черниговская область Война России против Украины

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